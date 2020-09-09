Осужденный на восемь лет колонии за совершение смертельного ДТП артист Михаил Ефремов не ожидал такого приговора и заявил, что адвокат Эльман Пашаев его "подставил". Теперь Ефремов доверяет только жене. Об этом собщил в беседе с МК.ru.

"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня подставил на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое", – сказал артист.

По словам Ефремова, он хотел сменить адвоката, но утром к нему почему-то снова пришел Пашаев.

"Мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он", - сказал Ефремов.

Также актер Добавил, что Пашаев убеждает его подать апелляционную жалобу на приговор в последний день.

"Он хочет ее (апелляционную жалобу - Ред.) отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно", - сказал Ефремов и добавил, что доверяет только жене.

"Пашаев говорит, что это она (жена Ефремова - Ред.) его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет", - говорит артист.

По информации издания, пока звонки и свидания Ефремову не разрешены. В свою очередь правозащитники замечают, что в последний день апелляционную жалобу не подают.

Отметим, что накануне в российских СМИ появилась любопытная статистика Судебного департамента РФ, согласно которой по статье обвинения Ефремова ( ч. 3 и ч. 4 ст. 264 УК "ДТП со смертельным исходом, в том числе в состоянии опьянения") в 2019 году было осуждено 3 177 человек. 1 231 из них получили условное наказание. А 1 886 - приговорены к реальным срокам заключения. В частности длительный срок (как у Ефремова) получил только один человек.

Также опубликована детализированая информация по реальным срокам заключения:

до 1 года - 202 человека

от 1 до 2 лет - 778 человек

от 3 до 5 лет - 288 человек

от 5 до 8 лет - 36 человек

от 8 до 10 лет - 1 человек

Эксперты считают, что вопреки логике адвокат Ефремова сделал все возможное для того, чтобы артист получил именно длительный срок заключения.

Ранее "Страна" писала о том, что Ефремов пообещал прочитать пьесу Охлобыстина сотрудникам СИЗО, где он будет сидеть.

Также мы сообщали, что болезнь актера Ефремова не помешает ему отбывать наказание в колонии.