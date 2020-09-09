Опубликован промо-ролик к поединку между Ломаченко и Лопесом
В сети появился промо-ролик к поединку между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.
Видео опубликовано "Top Rank Boxing" в Twitter.
В ролике показаны яркие моменты боев Ломаченко и Лопеса.
"Он еще не встречался с такими соперниками, как я. Быстрый и сильный. Все знают, что я могу ударить", - сказал про себя Лопес.
Также в ролике приведены слова Ломаченко: "Многие люди говорят про Теофимо Лопеса. Кто этот парень? Он не дрался против топ-бойцов".
39 nights from now in the Bubble. But who's counting?#LomaLopez | OCT 17 | ESPN pic.twitter.com/nLimnMDF9m— Top Rank Boxing (@trboxing) September 9, 2020
Напомним, в конце августа Ломаченко улетел в США, где будет биться с Лопесом.
Как сообщалось, поединок за абсолютное чемпионство в легком весе должен был состояться еще весной, но из-за коронавируса его перенесли на 17 октября.