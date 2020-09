В сети появился промо-ролик к поединку между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

Видео опубликовано "Top Rank Boxing" в Twitter.

В ролике показаны яркие моменты боев Ломаченко и Лопеса.

"Он еще не встречался с такими соперниками, как я. Быстрый и сильный. Все знают, что я могу ударить", - сказал про себя Лопес.

Также в ролике приведены слова Ломаченко: "Многие люди говорят про Теофимо Лопеса. Кто этот парень? Он не дрался против топ-бойцов".

39 nights from now in the Bubble. But who's counting?#LomaLopez | OCT 17 | ESPN pic.twitter.com/nLimnMDF9m