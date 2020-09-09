Госбюро расследований открыло уголовное производство против директора НАБУ Артема Сытника по заявлению телеведущего Дмитрия Спивака. Дело касается продажи земельного участка в Севастополе по российским законам.

Об этом сообщает УНИАН.

Так, уголовное производство с регистрационным номером №4779ЗКП открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины. Артема Сытника обвиняют в продаже земельного участка в Крыму по российским законам за 40 тысяч долларов, что не было отражено в декларации директора НАБУ. По этой статье предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.

Также Спивак подал заявление относительно самовольного захвата власти Артемом Сытником и превышении им служебных полномочий из-за игнорирования решения Конституционного суда Украины о незаконности его назначения на должность.

Отметим, что 10 сентября в 10:00 в Конституционном суде начнется рассмотрение дела о конституционности существования НАБУ, сообщает пресс-служба КСУ.

Напомним, свою землю под Севастополем директор НАБУ решил выставить на продажу еще в 2016 году. Тогда его супруга Анна опубликовала объявление об этом на сайте продажи недвижимости.

Также мы писали, что САП в 2018 году зарегистрировала по поводу продажи участка уголовное дело, однако оно так и не было завершено.