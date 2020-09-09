Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после встречи советников глав государств "Нормандского формата", анонсированной ранее, состоится и сама встреча лидеров. Он добавил, что это будет свидетельствовать о продолжении движения к прекращению войны на Донбассе и достижению мира.

Такое заявление сделал украинский президент на брифинге во время рабочего визита в Хмельницкую область, пишет "Интерфакс".

"Поверьте мне, очень сложно, чтобы эта встреча не сорвалась. Мы всё для этого делаем. 11 сентября будет встреча, это уже говорит о том, что будет, я так верю в это и хочу этого, и делаем всё для этого, чтобы после встречи советников была встреча лидеров "Нормандской четверки". Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. Это говорит о том, что у нас есть диалог", - сказал он.

Напомним, ранее встреча советников лидеров "Нормандской четверки" была запланирована на 28 августа, ее также анонсировал Зеленский. Однако в заявленный срок она не состоялась, у президента списали отмену переговоров на командировку француза.

А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба завил, что переговоры глав МИД "Нормандской четверки" могут состояться в сентябре, после встречи советников лидеров стран "Нормандского формата".