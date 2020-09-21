На 1+1 начался седьмой сезон популярного шоу

В воскресенье, 20 сентября, на 1+1 прошел четвертый эфир шоу "Танцы со звездами". После него проект покинула еще одна пара. В этот раз это рэпер Alyona Alyona и Юрий Гурич.

Они подготовили джайв под песню группы "ТiК" "Вчителька". Судьи посчитали, что пара приложила слишком мало усилий.

Напомним, что ранее мы публиковали весь список участников "Танцев со звездами" в последнем сезоне. Среди них - Олег Винник, Ольга Фреймут, Надежда Мейхер, Позитив.

Первой выбывшей парой стал телеведущий Дмитрий Танкович и хореограф Илона Гвоздева. Затем шоу покинули Слава Каминская и ее Дмитрий Дикусар.

Также мы писали, что незадолго до старта проекта выяснилось, что телеведущая Ольга Фреймут заболела коронавирусом, что не помешало ей записать на видео танец находясь на самоизоляции.

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