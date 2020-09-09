В России впервые состоялся конкурс по скоростному компанию могил. Победителями стали представители Томска, где и проходил конкурс. Они справились за 52 минуты.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О планах провести соревнования по скоростному выкапыванию могил стало известно еще в начале лета. Тогда организатором должен был выступить похоронный дом, а местом проведения был определен Владивосток. Позже конкурс решили перенести в Омск, а потом его из-за пандемии коронавируса и вовсе назначили только на следующий год.

Однако представители отрасли решили провести соревнования самостоятельно. Они позвали в Томск коллег из пяти городов (по одному от каждого). Сообщается, что лучший результат показали томичи: они справились за 52 минуты. При этом худший результат составил около 70 минут.

Напомним, на Урале могильщики перепутали умерших от коронавируса и похоронили не того.

Также мы писали о том, что в Харьковской области дети 6-11 лет разгромили десятки могил на кладбище.