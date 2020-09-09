Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что верит в гороскопы. Также он сообщил, как знак Зодиака оказывает на него влияние.

"Я же Дева по гороскопу и люблю, чтобы был порядок", - объяснил глава государства.

Напомним, белорусский лидер, против которого восстала оппозиция страны, отмечает день рождения 30 августа. В этом году ему исполнилось 66 лет.

10 дней назад, в свой день рождения президент Беларуси Александр Лукашенко сфотографировался с автоматом на фоне Дворца Независимости, где находится его резиденция.

Также мы сообщали, что в день 66-летия Лукашенко белорусская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Минске.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко объяснил свою схожесть с Путиным тем, что оба они мужики.