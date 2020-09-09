Кабмин 9 сентября уже по традиции начался с вопросов коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство решило вопрос доплат медикам, выделив на эти цели порядка 6 млрд гривен.

"Каждый врач получит доплату в среднем 3,5 тысяч гривен", — заверил он.

Правда, как отметил присутствующий на Кабмина нардеп Алексей Гончаренко, на практике деньги до медиков не всегда доходят. В качестве примера от привел киевскую Больницу скорой помощи, где врачи не получали надбавок с мая, хотя каждый день туда привозят пациентов с подозрением на коронавируса и больше 50 медиков уже заразились.

Также Кабмин анонсировал подготовку больниц ко второй волне коронавируса. Для этого медучреждения планируется в ускоренно режиме оборудовать системами подачи кислорода. Правительство также планирует обеспечить вакцинацию от гриппа украинцам, попадающим в группы риска, в расчете, что это поможет и в борьбе с эпидемией коронавируса.

И системы обеспечения кислородом и вакцины от гриппа решением правительства внесли в список товаров, которые поставляются в Украину по ускоренной процедуре и со льготами по налогообложению.

Нынешнее заседание Кабмина примечательно еще и тем, что на нем было озвучено сразу две объемные стратегии - план приоритетных действий правительства и антикоррупционная стратегия.

Правда, в итоге приняли только план для Кабмина. По антикоррупционной стратегии была только презентация, которая вызвала немало вопросов.

Правительство взяло время на ее доработку.

"Страна" разбиралась, за что еще проголосовал Кабмин 9 сентября.

Кислород и вакцины

"Страна" уже писала, что на фоне ухудшения статистики по коронавирусу в Украине уже наметились проблемы с больницами.

В отчетах Минздрава койко-места для приема пациентов с коронавирусом вроде и есть, но по факту - во многих больницах дефицит мест. В частности, отказываются брать людей, у которых есть симптомы (нередко тяжелые), но пока нет теста с подтверждением коронавируса.

Между тем, Минздав только анонсировал усиленную подготовку больниц ко второй волне коронавируса. Речь идет, в частности, об обеспечении их системами подачи кислорода. А таковые на сегодняшний день есть далеко не везде.

"Накупили аппаратов ИВЛ, но, как показывает практика, до них лучше не доводить - выживаемость пациентов на искусственной вентиляции легких - всего 12%. Эффективнее применять кислородную терапию", — говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Чтобы ускорить вопрос с обеспечением больниц системами подачи кислорода, Кабмин с подачи Минздрава принял постановление, которым внес системы обеспечения кислородом в список товаров и услуг, поставляемых по ускоренной процедуре и с налоговыми льготами.

Также в этот список добавили вакцины от гриппа. Их государство планирует закупить за бюджетный счет для вакцинации украинцев, попадающих в группы риска по коронавирусу (тяжело больные, полиция, медики и др). На первый взгляд, грипп и коронавирус не связаны. Но этой зимой эпидемия коронавируса может наложиться на эпидемию гриппа, и последняя только усугубит ситуацию. В Кабмине рассчитывают, что массовые прививки от гриппа хотя бы частично решат проблему.

План для Кабмина

Хотя 2020 год, по-сути, уже скоро заканчивается, правительство утвердило план приоритетных действий на этот год.

Ранее Кабмин уже утвердил одну программу, которую эксперты назвали "оторванными от жизни картинками". Но она более глобальная.

На сегодняшнем заседании утвердили новую программу — на этот раз самых важных заданий.

Как заявил Денис Шмыгаль, она должна "ускорить развитие экономики".

Приоритетов у Кабмина оказалось много - в плане 690 пунктов.

К примеру, работа над промышленным безвизом с ЕС, внесение изменений в договор об Ассоциации с Евросоюзом, подготовка более трех десятков евроинтеграционных законопроектов, поддержка экспорта (путем перезапуска Кредитно-экспортного агентства), помощь молодым фермерам.

Бизнесу обещают также кардинальные реформы на таможне (в частности, в открытом доступе будут данные о стоимости товаров, а роль "конкретного таможенника" в решении вопросов должна снизиться), установку дополнительных систем автовзвешивания на дорогах и переформатирование "Укртрансбезопасности" (которую, к слову, считают одним из самых коррумпированных органов), продажа разрешений на освоение недр на отрытых торгах и др.

Денис Шмыгаль анонсировал уже в этом году проработку внедрения нулевых деклараций, и запуск накопительного пенсионного страхования.

В программе также немало пунктов, касающихся диджитализации, обеспечения равных гендерных прав и пр.

Денис Шмыгаль заявил, что исполнение этой программы "станет главным KPI для министерств", а за сроками реализации пунктов будут строго следить.

Впрочем, пока неясно, как правительство собирается успеть решить такие глобальные вопросы, как, скажем, промышленный безвиз с Европой и увеличение экспорта наши товаров в ЕС за столь короткое время.

Тем более, что вопрос там гораздо глубже, чем договоренности на межгосударственном уровне. В Европу сейчас проходной разве что наш сырьевой экспорт и частично - пищевая продукция.

Та же продукция машиностроения фактически "невъездная".

Коррупция на 200 миллиардов

Еще одна стратегия, которую вынесли на Кабмин 9 сентября - антикоррупционная. Она рассчитана на 2020-2024 годы и должна в разы усилить эффект борьбы с коррупцией.

Отметим, что подобная стратегия в Украине уже была в 2014 году, но особых результатов, как видим, она не принесла. Вполне возможно, что именно поэтому с 2017 года никаких стратегий уже не принимали.

Впрочем, сейчас концепцию борьбы с коррупцией снова решили изменить.

В качестве приоритетных направления для антикорупционеров выделено несколько направлений: сектор обороны, здравоохранение, суды, соцзащита и др.

То есть, получается, именно они сегодня самые коррумпированные. "62% украинцев считают суды коррумпированными, а полностью уверены в честности судебной системы только 25% самих судей", — отмечается в презентации.

Также полно коррупции в медицине и соцзащите - с ее проявлениями сталкивался 57% опрошенных граждан.

Бизнес ставит на первое место коррупцию в органах государственной власти — 4,4 балла из 5 возможных. Предприниматели называют самыми коррумпированными структуры, решающие вопросы строительства, земли и инфраструктуры.

Как ожидается, реализация этой концепции позволит уменьшить коррупционные потоки на 200 млрд гривен в год. Правда, для этого еще нужно решить на законодательном уровне вопрос неотвратимости наказания.

Концепцию планируется передать в парламент уже в сентябре. Когда ее будут реализовать - пока неясно, так как, собственно, конкретные меры прописаны весьма схематически - на уровне заявлений.

Также на Кабмине прозвучал вопрос от нардепа Гончаренко - как вписывается в эту концепцию НАБУ и его глава, назначение которого было признано неконституционным. Но ответа не него не дали - все перевели в плоскость разборок и взаимных упреков. Гончаренко посоветовали не нарушать закон и не снимать маску во время выступления, а также не задавать расплывчатых вопросов.

В итоге Кабмин проект концепции так и не согласовал - взял три для на более детальное изучение и проработку.

Полеты по е-паспортам

Украинцам разрешат летать по Украине по е-паспортам, внутренним или заграничным. Кабмин согласовал проект закона, предусматривающего внесение соответствующих изменений в Госпрограмму авиационной безопасности гражданской авиации.

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пилотный проект, а рамках которого украинцам разрешали предъявлять на внутренних рейсах электронные версии внутренних или загранпаспортов из программы "Дія" уже завершен, и теперь настало время узаконить эксперимент.

Украинцы без инсулина

Программа реимбурсации препаратов инсулина и лекарств для лечения несахарного диабета которая должна была заработать уже с 1 октября, откладывается. Кабмин своим решением снял финансирование в размере почти 326 миллионов гривен.

Как следует из пояснительной записки, это связано с тем, что отсутствует финансирование на разработку соответствующего функционала электронной системы. Попросту говоря, инсулины не могут внести в электронную базу по реимбурсации, поэтому запуск компенсации стоимости препаратов отложили (хотя на сами лекарства деньги есть и они уже были выделены).

Насколько отсрочили запуск программы - вопрос открытый, в Минздраве новые сроки не называют. Между тем, 326 млн гривен, которые планировались на инсулины, уже перебросили на субвенции местным органам власти на поддержку отдельных медучреждений. Судя по всему, речь идет о больницах, которые не успели заключить договора с НСЗУ и по-сути остались без финансирования.

Новый порядок финмониторинга

Госфинмонитрингу установили новый порядок сбора и хранения информации. Речь идет о данных, которые обязаны подавать субъекты первичного финмона (в частности, банки) о так называемых сомнительных операциях, в которых можно заподозрить коррупцию или отмывание средств.

В специальный реестр будут вноситься данные о всех пороговых и подозрительных финансовых операциях или даже попытках их проведения, отказы от проведения финансовых операций, разногласиях в данных о конечных бенефициарах компании, которые предоставил клиент с теми, что содержаться в Едином госреестре юрлиц, остановке финопераций. То есть, субъектам финмона предлагается собирать некие досье на клиентов и передавать их в Госфинмониторингу.

Данные о всех сомнительных операциях будут храниться, как минимум, пять лет.

Порядок сбора финансовой информации Кабмин разработал в рамках выполнения закона о противодействии отмыванию средств, который был принят в прошлом году и вступил в силу в апреле этого года. То есть, это норматива к закону, которая позволит полноценно его запустить.