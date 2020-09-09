Киев на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласился соблюдать достигнутые ранее договоренности по инженерным работам на линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, пишет РИА Новости.

"По информации, которую представил Донбасс, киевская сторона расширила свое присутствие на участке в так называемой "серой зоне", создавая новые позиции. Это произошло, в частности, в районе поселка Шумы. Представители Донбасса предложили для устранения выявленного нарушения и снятия разногласий провести совместную инспекцию в рамках согласованного 22 июля координационного механизма. По итогам обсуждения Донбассу удалось склонить Украину к выполнению достигнутых ранее договоренностей", - сказал Грызлов.

Напомним, "ДНР" также заявила о совместной инспекции позиций ВСУ при наблюдении СММ ОБСЕ. Она состоится завтра, 10 сентября, в 14:00.

Ранее представители "ДНР" обвинили ВСУ в том, что они вопреки договоренностям перемирия строят новые позиции в "серой зоне" и заявили, что будут их обстреливать. Мы писали о том, что происходит на позициях ВСУ под Горловкой, которые угрожает обстрелять Пушилин.