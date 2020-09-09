Кабмин утвердил план своих приоритетов из 690 шагов до конца года
Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения "Об утверждении плана приоритетных действий Правительства на 2020 год", который насчитывает 690 шагов во всех сферах реализации государственной политики. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в соцсети.
Автор поста перечислил некоторые из шагов:
- в сфере европейской интеграции - проведение 22 саммита Украина-ЕС в октябре, разработка проекта концепции обновления Соглашения об ассоциации в сентябре, подготовка к проведению саммита "Восточное партнерство" в декабре;
- обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, создание и реализация правовых оснований для выплат компенсаций за жилье, которое было разрушено в результате агрессии России на востоке Украины, нормирование процедуры регистрации фактического проживания внутренне перемещенных лиц;
- обеспечение на межправительственном уровне поддержки украинского экспортера для расширения присутствия украинской продукции и услуг на рынках стратегических партнеров, а также стран Азии, Африки и Латинской Америки;
- открытие центров индустрии 4.0 в Украине;
- обновление существующих международных соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций;
- разработка и представление Кабмину проекта закона "Об основах административно-територияального устройства Украины";
- разработка и представление Кабмину проекта закона об усовершенствовании государственной политики в сфере трудовых отношений;
- совершенствование законодательства в сфере государственной поддержки развития и стимулирования деятельности фермерских хозяйств.
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