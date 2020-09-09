Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения "Об утверждении плана приоритетных действий Правительства на 2020 год", который насчитывает 690 шагов во всех сферах реализации государственной политики. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в соцсети.

Автор поста перечислил некоторые из шагов:

в сфере европейской интеграции - проведение 22 саммита Украина-ЕС в октябре, разработка проекта концепции обновления Соглашения об ассоциации в сентябре, подготовка к проведению саммита "Восточное партнерство" в декабре;

обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, создание и реализация правовых оснований для выплат компенсаций за жилье, которое было разрушено в результате агрессии России на востоке Украины, нормирование процедуры регистрации фактического проживания внутренне перемещенных лиц;

обеспечение на межправительственном уровне поддержки украинского экспортера для расширения присутствия украинской продукции и услуг на рынках стратегических партнеров, а также стран Азии, Африки и Латинской Америки;

открытие центров индустрии 4.0 в Украине;

обновление существующих международных соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций;

разработка и представление Кабмину проекта закона "Об основах административно-територияального устройства Украины";

разработка и представление Кабмину проекта закона об усовершенствовании государственной политики в сфере трудовых отношений;

совершенствование законодательства в сфере государственной поддержки развития и стимулирования деятельности фермерских хозяйств.

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