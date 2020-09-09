План приоритетов утвердили сегодня на заседании Кабмина. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения "Об утверждении плана приоритетных действий Правительства на 2020 год", который насчитывает 690 шагов во всех сферах реализации государственной политики.  Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в соцсети.

Автор поста перечислил некоторые из шагов:

  • в сфере европейской интеграции - проведение 22 саммита Украина-ЕС в октябре, разработка проекта концепции обновления Соглашения об ассоциации в сентябре, подготовка к проведению саммита "Восточное партнерство" в декабре;
  • обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, создание и реализация правовых оснований для выплат компенсаций за жилье, которое было разрушено в результате агрессии России на востоке Украины, нормирование процедуры регистрации фактического проживания внутренне перемещенных лиц;
  • обеспечение на межправительственном уровне поддержки украинского экспортера для расширения присутствия украинской продукции и услуг на рынках стратегических партнеров, а также стран Азии, Африки и Латинской Америки;
  • открытие центров индустрии 4.0 в Украине;
  • обновление существующих международных соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций;
  • разработка и представление Кабмину проекта закона "Об основах административно-територияального устройства Украины";
  • разработка и представление Кабмину проекта закона об усовершенствовании государственной политики в сфере трудовых отношений;
  • совершенствование законодательства в сфере государственной поддержки развития и стимулирования деятельности фермерских хозяйств.

скриншот сообщения

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль анонсировал выплаты медикам по три тысячи гривен.

Также мы сообщали, что Шмыгаль назвал цену на газ для населения в октябре и назвал ее самой низкой за годы независимости.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться