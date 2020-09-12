Предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 12 сентября. День хорошо посвятить отдыху и душевному общению. Попытки справиться со сложными делами чреваты ошибками.

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Овен (21.03 - 20.04)

Первая половина дня будет продуктивной. Планируйте на это время важные дела и поездки. Во второй половине дня лучше отдохнуть и отложить серьезные задачи. Сегодня есть вероятность получения подарков, денежных поступлений.

Телец (21.04 - 20.05)

Для Тельцов сегодня будет действовать правило - чем меньше вы запланировали, тем лучше. Необъятный список задач только собьет с толку. К тому же желание хвататься за все и сразу может быть симптомом усталости, которую вы пока не замечаете. Сократите планы до минимума и отпразднуйте каждый выполненный пункт.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня произойдут какие-то подвижки в том, что вы уже давно запланировали. Вы можете рассчитывать на помощь, если она вам понадобится. День подходит для отдыха, процедур для укрепления здоровья.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков сегодня может не складываться общение с незнакомыми и малознакомыми людьми. Так что от похода на светское мероприятие или в место большого скопления людей лучше отказаться и провести день в кругу близких.

Лев (23.07 - 23.08)

Львов ждет положительный день. Вас порадует общение с интересными людьми, которые могут изменить ваш взгляд на некоторые вещи. Это хороший период для того, чтобы завести полезную привычку, но постарайтесь вводить их по одной и постепенно.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев сегодня благоприятный день, чтобы принимать гостей, общаться с близкими. Ваше чувство такта и внимательность создадут приятную атмосферу. Также вы получите полезную информацию, которая убережет вас от опрометчивого решения.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весам лучше отодвинуть все рабочие задачи и отдохнуть. День все равно не подходит для того, чтобы трудиться в поте лица и справляться со сложными задачами. Идеально посетить косметологические процедуры, массаж, поплавать.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам пора отдохнуть и провести день так, как хочется. Идеально подойдут для этого небольшие поездки, отдых на природе, встречи с друзьями. От интенсивных физических нагрузок, спорта лучше отказаться, пока вы не восстановите силы. Признаком усталости является раздражительность и частые перепады настроения.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Если Стрельцы что-то надумали и запланировали важное для себя решение, то лучше пока никому не говорить о нем и не просить советов, даже у тех, кто уже вас выручал. Взгляд со стороны может сбить вас. Также сегодня вам придется решать какие-то проблемы, связанные с членами семьи.

Козерог (22.12 - 20.01)

Если в последнее время вам не дает покоя какая-то проблема, попробуйте поделиться ней. Возможно тогда вы увидите ее решение, получите поддержку и поймете, что все ошибаются и это не смертельно. Также сегодня есть шанс заключить выгодную сделку, встретить старых друзей.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев может выдаться эмоционально напряженный день. Чтобы избавиться от чувства беспокойства, займитесь простыми и прикладными делами, которые точно вам под силу. Не нагружайте себя масштабными и абстрактными задачами. Избегайте лишних трат, на которые вас будет подталкивать тревога.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В целом день неплохой. Вероятны приятные знакомства, вы сможет понравиться человеку, который симпатичен вам. Появится возможность исправить ошибки. При этом вас может огорчать поведение других людей, которые не ведут себя так, как вам хочется.