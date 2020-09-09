Одна из лидеров белорусской оппозиции, член Координационного совета (КС) Мария Колесникова, которая ранее отказалась покидать республику, задержана по делу о попытке захвата власти.

Об этом в среду, 9 сентября, заявила адвокат политика Людмила Казак, передает РИА Новости.

Сообщается, что Колесникова первая из белорусских оппозиционеров, которая проходит подозреваемой по делу о призыве к захвату власти.

"Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак. При этом на уточняющий вопрос адвокат добавила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому "делу Координационного совета", возбужденному по статье о попытке захвата власти.

Напомним, 7 сентября в центре Минска неизвестные похитили члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову. По словам очевидцев, неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Утром 8 сентября в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что Колесникова, а также еще двое членов КС, Антон Родненков и Иван Кравцов, покинули территорию республики и уехали в Украину. Позже ведомство изменило свою версию. Пограничники уточнили, что, при прорыве через границу автомобиль с белорусскими оппозиционерами проехал в сторону Украины, но без Колесниковой. В ведомстве заявили, что ее буквально "выпихнули" из салона и сейчас она задержана.

В свою очередь Госпогранслужба Украины заверила, что на территорию страны прибыли Родненков и Кравцов, однако Марии Колесниковой среди них нет.

Позже заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что члены Координационного совета белорусской оппозиции Родненков и Кравцов были насильно выдворены из Беларуси, а Колесникова выезжать из республики отказалась и порвала свой паспорт. Эту версию подтвердили и представители КС, которым удалось добраться до Украины.

По словам отца оппозиционерки, она арестована и находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.