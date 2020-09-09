Среди дел против экс-президента Украины Петра Порошенко, которые закрыло Госбюро расследований, производства, которые касаются кражи спецтехники, давления на судей и имущества Киевского патриархата.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"Закрыто дело по заявлению Киевского патриархата о том, что в результате действий Порошенко и министра культуры при создании ПЦУ, у Киевского патриархата забрали имущество, храмы, деньги и незаконно отменили регистрацию. Второе закрытое дело - это о краже спецтехники, которая была в обслуживаниии его охраны. Третье дело - по заявлении судей окружного админсуда о давлении на них во время заседания СНБО и о длительном неназначении им судей", - рассказал источник "Страны" в ГБР.

Напомним, недавно юрист Андрей Портнов рассказал, что суд обязал ГБР возобновить дело против Порошенко о вмешательстве в судебную систему.

Также мы писали, что Печерский суд обязал ГБР возобновить расследование дел против Порошенко по продаже "Кузни на Рыбальском".