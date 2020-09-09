В этом учебном году у украинских школьников и студентов будут каникулы каждый квартал, продолжительность которых, не считая летних каникул, не должна превышать 30 дней.

Об этом сообщили в Министерстве образования, передает "24 канал".

Как отмечается, ежегодно, согласно Закону Украины об образовании, каждое учебное заведение может формировать дату каникул самостоятельно.

Известно, что первый семестр продлится с 1 сентября по 24 декабря 2020 года. А второй семестр продлится с 11 января по 28 мая 2021 года.

Также Министерство образования и науки на 2020 – 2021 учебный год рекомендовало такие даты каникул:

Осенние каникулы: 26 октября - 1 ноября.

Зимние каникулы: 25 декабря - 10 января.

Весенние каникулы: 22 - 28 марта.

Летние каникулы: 1 июня - 31 августа.

Кроме того, школьников могут отправить на внеплановые каникулы из-за местных выборов, который пройдут 25 октября. Так как часто именно в учебных заведениях устраивают избирательные участки и комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что после выборов школьников могут перевести на дистанционку. Учителям сказали готовиться к новому формату.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как школы готовят к переходу на дистанционное обучение уже с октября.