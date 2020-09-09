Лидер Молдовы Игорь Додон принял решение баллотироваться на второй президентский срок и сегодня его официально выдвинули на этот пост. Об этом глава государства заявил на брифинге, передает местный сайт agora.md.

Уточняется, что в среду Додон обратился в ЦИК Молдовы для регистрации инициативной группы по сбору подписей в его поддержку.

"Я принял решение участвовать в выборах президента из-за поддержки граждан Молдовы, с твердым убеждением, что необходимо продолжить те социальные и экономические инициативы, которые были реализованы в течение моего первого срока на посту президента", - заявил он и добавил, что Молдове нужен сильный и ответственный лидер.

Напомним, выборы президента Молдовы запланированы на 1 ноября.

Ранее "Страна" писала о том, что в Молдове отрицают отдых президента Додона в аннексированном Крыму.

Также мы сообщали, что президент Молдовы Додон поздравил Лукашенко с победой на выборах.