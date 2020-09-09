Украине, чтобы нарастить объемы внутренней добычи газа, необходимо осваивать одесский шельф. Провести сейсмику на нем предлагает госкомпания "Нафтогаз".

Об этом директор дивизиона "Разведка и Добыча" группы "Нафтогаз Украина" Александр Романюк сообщил в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Мы считаем, что однозначно нужно идти на шельф, а для этого государство должно провести дерискинг шельфа. На наш взгляд, самый логичный и правильный способ это сделать – поручить госкомпании вложить деньги и провести сейсмику… И тогда гораздо легче привлечь иностранные инвестиции и партнеров", - сказал Романюк.

По его мнению, можно обойтись без торгов для выдачи разрешения на разведку и добычу на 30 лет - правительство может выдать лицензию только на разведку сроком до 10 лет.

"Можно решением Кабинета министров выдать лицензию только для разведки на пять-десять лет. Она и дешевле будет стоить. Не обязательно должна быть сквозная лицензия с разведкой и добычей на 30 лет. Ведь у "Нафтогаза" не хватит ресурсов, чтобы самостоятельно развивать всю площадь", - сказал Александр Романюк.

Напомним, в 22016 году украинские геологи нашли миллиарды кубов газа на шельфе около Одессы.

Также мы писали о том, что в начале 2020 года Зеленский пригласил американские компании добывать в Украине нефть и газ, а также разрабатывать шельф Черного моря.