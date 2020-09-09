Представители Украины и "ДНР" договорились об осуществлении совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба "МИД ДНР" в Телеграме в среду, 9 сентября.

Как отмечается, совместная инспекция состоится при наблюдении СММ ОБСЕ завтра, 10 сентября, в 14:00. В ней примут участие представители "ДНР" и представители Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

"Мы приветствуем достижение консенсуса по проведению данного совместного расследования, являющегося ничем иным кроме как выполнением согласованных всеми мер по контролю действующего бессрочного режима прекращения огня и залогом его сохранения. Призываем и Киев, и представителей ОБСЕ отнестись к данной мере с объективностью, ответственностью и полным осознанием важности ее осуществления в рамках взаимной согласованности действий", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 5 сентября, глава "ДНР" Денис Пушилин отдал приказ накрыть огнем позиции ВСУ около населенного пункта Шумы (под Горловкой). По его мнению, украинские подразделения, вопреки условиям перемирия, роют там траншеи и укрепляются. Тогда датой обстрела он назвал понедельник, 7 сентября

В ответ Киев заявил, что инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Сегодня руководство "ДНР" уже в третий раз перенесло исполнение приказа об обстреле украинских позиций возле поселка Шумы Донецкой области, где, по утверждению сепаратистов, в нарушение условий перемирия были оборудованы укрепительные сооружения.