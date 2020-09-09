Инцидент произошел с президентом Франции во время публичного выступления. Эммануэлю Макрону внезапно стало плохо во время встречи с учащимися лицея в Оверне. Он выступал перед собравшимися и вдруг начал терять голос. Затем Макрон сильно закашлялся и в конце концов снял защитную маску.

"Простите, я задыхаюсь", - сказал президент и попросил дать ему стакан воды и более легкую маску.

Видео инцидента опубликовано в Тwitter.

"Je vais mettre un masque plus léger parce que j’ai dû absorber un truc du masque"



Pris par une quinte de toux, Emmanuel Macron doit changer de masque pic.twitter.com/7xYuW5ov2f September 8, 2020

Ранее "Страна" писала о том, что в День взятия Бастилии Макрон объявил, что с августа французы должны носить маски в общественных местах.

Также мы сообщали, что в середине июня Франция после карантина верулась к обычной жизни и Макрон рассказал нации о первой победе над Covid-19.