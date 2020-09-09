Вчера Александр Лукашенко дал большое интервью российским центральным СМИ.

Это его первое развернутое выступление перед прессой после президентских выборов и разразившихся акций протеста.

Причем накануне голосования Бацька сделал интервью не с россиянами, а с украинцами. Он поговорил с журналистом Дмитрием Гордоном, которому пожаловался на политику Кремля и обвинил его в засылке "вагнеровцев".

Эта беседа должна была, видимо, стать кульминацией предвыборной стратегии Лукашенко: объявить намечающийся Беломайдан пророссийским. И добиться таким образом признания своих выборов на Западе.

Однако после того, как ЕС и США поддержали майдан в Беларуси, а Лукашенко объявили нелегитимным, Бацька развернулся на Восток. И стал снова пламенным сторонником союза с Россией.

Москва ответила взаимностью, и, благодаря ее поддержке, власть в Минске сегодня чувствует себя достаточно уверенно. Хотя проблема с многочисленными протестами остается.

В понедельник, 14 сентября, Лукашенко летит на встречу с Путиным в Москву. Накануне он решил встретиться с российскими СМИ. Что уже показательно с точки зрения смены риторики Бацьки.

Но готов ли Лукашенко менять не только риторику? России от него нужно по сути одно - перезапуск Союзного государства и более плотная интеграция. Чтобы в случае ухода Александра Григорьевича обезопасить себя от украинского сценария - перехода Беларуси под внешнее управление Запада.

Также важно понимать, что Лукашенко будет делать с оппозицией, которой очень много, судя по ее воскресным шествиям. Самый важный вопрос - какой вариант политического урегулирования в стране предложит президент.

Проанализировали, какие посылы Бацька транслировал российским журналистам.

Переговоры с Беломайданом. Лукашенко дал понять, что переговоров с оппозицией вести не будет - потому что они против сотрудничества с Россией, русского языка и за НАТО. А общаться готов со студентами, трудовыми коллективами, профсоюзами, женскими организациями и властями на местах.

То есть идти на компромисс по выборам - а это по сути единственное требование Беломайдана - Бацька не готов.

По крайней мере такие выборы не состоятся на условиях протестующих. Но в целом Лукашенко досрочного переизбрания президента не исключил.

Перевыборы в Беларуси. Президент впервые раскрыл более-менее конкретные планы по вопросам политических реформ в стране, которые явно назрели.

Первым делом, по его мнению, будет изменение конституции. После этого могут пройти досрочные выборы президента.

"Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно - и я к этому склонен - чтобы провести досрочные президентские выборы. Я этого не исключаю. Именно я, никто мне об этом не говорил. И я вам впервые об этом говорю", - заявил Александр Григорьевич.

Но, по его словам, сначала надо принять новую конституцию, провести выборы в местные органы власти. "Если досрочно проводить местные выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские", - сказал Лукашенко.

Следующие выборы в парламент Беларуси должны по графику пройти в 2022 году. То есть Бацька оставил достаточно долгий промежуток времени для транзита власти - то ли своему преемнику, то ли опять самому себе.

Но уже сейчас очевидно, что Лукашенко решил пойти по российскому и казахскому пути - в новой конституции, судя по всему, будут неким образом перераспределены полномочия ветвей власти. Но вряд ли слишком радикально. В том же интервью президент Беларуси заявил, что его страна, как и Россия, нуждаются в сильной фигуре лидера, который должен сохранить львиную долю полномочий.

"Полномочия президента у нас в стране немыслимо колоссальны по объему. Надо передавать губернаторам, парламенту... Почему президент должен назначать всех судей?... Областные суды, районные на месте надо формировать. А Верховный суд это дело президента", - объяснил белорусский лидер.

"Президент должен сохранить контроль за ветвями власти, а также безопасностью и обороной", - считает Лукашенко. Он также признал, что в Беларуси нет настоящих политических партий, и "мне придется серьезно этим заняться".

То есть Бацька готовит запасной аэродром и делает заявку на создание парламентской партии. И даже если он не будет участвовать в досрочных президентских выборах, то уже в 2022 году сможет завести свою политсилу во власть.

"Наверное, я пересидел". Возможность перевыборов президента сквозит и в его словах о причинах Беломайдана. Бацька признает, что он "пересидел".

"Наверное, я все-таки пересидел. Ну, утюг включишь — и я тут предвыборную программу. Утюг включил — Лукашенко, чайник электрический включил — Лукашенко, телевизор включил — Лукашенко и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело. Это не главная причина, это не главное.

Второе, наверное, — одна из главных.

Я говорю, что это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами, им предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше.

Почему не могут? Потому что страна спокойная, тихая, стабильная. Иди гуляй не хочу — и никаких налогов. Ну лучше уже не представишь. И вот новая эта категория появилась — неплохо живут. Проедься здесь по окраинам Минска, посмотрите в каких особняках (конечно, не дворцы, как вокруг Москвы, но это ж Москва!)… Но живут в хороших домах, чистенько, аккуратненько. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее. Вот она здесь — глубина этого конфликта".

О Союзном государстве. Один из главных вопросов российско-белорусской повестки - это пойдет ли Минск на укрепление Союзного государства. На этом настаивала России до выборов, однако Минск требовал себе очень серьезных экономических преференций.

И накануне встречи Лукашенко с Путиным интересно понять, изменил ли белорусский лидер свою позицию.

Вопрос ему российские журналисты задали. Ответ получился уклончивым.

Бацька сначала заявил, что нужно принимать конституцию союзного государства. А также необходимо, чтобы заработали уже существующие союзные структуры.

"Прежде чем городить заборы и создавать что-то новое, давайте это задействуем! Если мы увидим, что мало, мы сделаем ещё один шаг. Но они не задействованы, они не работают. Вы хотите сказать, что я или Беларусь виноваты? Подумайте над ответом сами. Поэтому давайте от жизни идти и действовать так, чтобы нынешние политические структуры, которые у нас есть, действовали как консенсус при принятии решений. Там у каждого по одному голосу. Два президента, два министра и руководители парламента. Это Высший Государственный совет. Принимаем решения - действуем. Мы принимаем решения и многие не реализуем. Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны - и дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и мы, президенты двух стран", - сказал Лукашенко.

При этом он, противореча самому себе, сказал, что по старым лекалам организовать дальнейшую интеграцию не получится.

"Сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с президентом России начали обсуждать так называемые карты. Чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции. Это мы начали накануне парламентских выборов, они были в ноябре прошлого года. И вот мы влезли в президентские - уже не до этого", - заявил Лукашенко.

Будет ли до этого теперь - президент не уточнил. Но очевидно, что если какие-то планы по углублению интеграции есть, о них Лукашенко не распространяется.



