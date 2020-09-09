Правительство Украины решило одобрить распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".

Об этом заявила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди во время заседания Кабмина в среду.

"По поручению министра прошу внести проект распоряжения Кабинета министров о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" в повестку дня", - сказала она.

Распоряжение одобрили с трехдневной доработкой.

Документ был разработан Минэкономики вместе с Минфином для усиления контроля и принятия безотлагательных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом во исполнение поручения премьер-министра Украины, а также по итогам согласительных совещаний, состоявшихся в СБУ при участии Минэкономики, Минфина, МВД, АМКУ, сообщила замминистра экономики.

Как сообщила Панаиотили, пилотный проект должны реализовать до конца 2021 года.

Напомним, на днях под Харьковом пограничники со стрельбой задержали контрабандиста, который вез на лошади табак для кальяна.

Также мы писали, что на Закарпатье пограничники с боем задержали табачных контрабандистов.