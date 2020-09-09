Люди, которые приезжают на учебу в Украину с неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма, могут не уходить на самоизоляцию.

Соответствующее постановление было принято с доработкой в однодневный срок в среду, 9 сентября, на заседании Кабинета министров.

Министры поддержали предложение, озвученное первым заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростиславом Замлинским.

"Данным проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые следуют с временно оккупированных территорий, могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эта норма распространяется на лиц, которые их сопровождают", - заявил чиновник.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины позволил абитуриентам и студентам выезжать из оккупированного Крыма для поступления или обучения в учебных заведениях.

Ранее мы писали, что с 00:00 29 августа возобновилась работа контрольных пунктов въезда на территорию Крым и Донбасса, а также выезда из нее. С этого времени КПВВ будут работать в обычном режиме, однако пересекающие их должны соблюдать уйти на самоизоляцию и установить соответствующее приложение "Дій Вдома".