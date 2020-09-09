Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин просил его "по-отечески" поговорить с главой Украины Владимиром Зеленским после избрания его президентом.

Об этом белорусский президент сказал в большом интервью российским СМИ, видео обнародовано в Youtube-канале.

Лукашенко выразил сожаление по поводу того, что Украина присоединилась к странам Запада, оказывающим давление на республику после начала акций протеста белорусской оппозиции. По его словам, Беларусь приняла у себя 160 тысяч украинцев после начала войны на Донбассе.

Лукашенко подтвердил, что Путин одобрил его поддержку Зеленского после избрания того президентом Украины. "Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески". Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним" - сказал Лукашенко.

Он добавил, что поехал на Украину на форум регионов двух стран и в беседе с Зеленским постарался убедить его, что Россия не желает захватывать Украину, как утверждают в Киеве.

Также президент Беларуси сказал, что заявления украинских властей после начала протестов в Беларуси были сделаны "под диктовку американцев".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что акциями протеста, которые вспыхнули после президентских выборов в республике управляют из-за рубежа. По его мнению, это Польша, Чехия, Литва и Украина.

Также мы сообщали во время вчерашнего интервью президент Беларуси обвинил американцев в управлении протестами в республике.