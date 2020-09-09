В Умани мужчина ограбил на улице хасида, отобрав у него кошелек с тысячей долларов и 2,6 тысячами гривен. Полиции удалось оперативно задержать грабителя, им оказался ранее судимый местный житель.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

В полицию обратился гражданин Израиля. Он сообщил, что на улице Садовой в Умани его ограбили. Хасид детально описал внешность преступника и правоохранителям удалось оперативно найти и задержать грабителя.

Оказалось, что это был ранее судимый житель Умани: при осмотре у него обнаружили вещи, принадлежащие хасиду. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об объявлении ему подозрения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что с 18 по 20 сентября в Умани традиционно проводятся торжества по поводу Рош ха-Шана, еврейского Нового года. Поэтому еще заранее в город приезжает множество паломников-хасидов. В этом году из-за коронавируса в Умань приедет в 10 раз меньше хасидов, чем обычно.

Также мы писали о том, как в супермаркете "АТБ" в Умани напали на хасида и разбили ему нос.