Телеведущая телеканала "1+1" Неля Шовкопляс заявила, что заболела коронавирусной инфекцией.

Об этом она сообщила в среду, 9 сентября, на своей странице в Facebook.

"Cегодня с вами в эфире "Сніданку" была не со студии, а на видеосвязи онлайн. Да, я заболела COVID-19. Накануне в конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Началась сильная головная боль и болело все тело", - рассказала ведущая.

По ее словам, она сразу оповестила о заражении всех контактных лиц и школу, где учатся ее дети. Также она отметила, что все коллеги получили отрицательные результаты тестов. Семья еще проходит тестирование.

Шовкопляс добавила, что не знает, где подхватила вирус.

В данный момент ведущая находится на самоизоляции и лечится дома под контролем врача.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус был подтвержден у 310 жителей Киева. Всего вирус подхватили уже 15 821 киевлян.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился резидент Comedy Club Гарик Харламов.