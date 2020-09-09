Городской совет Черновцов, вслед за Тернополем и другими городами западной Украины, подают в суд на Кабинет министров за их решение отнести областной центр к "красной зоне" коронавирусного карантина. В ближайшее время власти примут решение о возобновлении работы школ и детских садов.

Об этом в среду, 9 сентября, сообщил и.о. городского головы Черновцов Василий Продан, передает пресс-служба горсовета.

"Для нас очень важно сегодня сплотиться и вместе отстаивать наших директоров школ и руководителей детских садов от давления центральной власти или полиции. Четко понимаем, что те же Тернополь и Ивано-Франковск также находятся в "красной зоне". Но в Тернополе уже дети ходят в школы и садики, а в Ивано-Франковске пойдут с 14 сентября. Поэтому мы, как городской совет, так же подаем иск в суд относительно решения Кабинета министров об отнесении нас к "красной зоне". мы присоединяемся к искам Тернополя и Ивано-Франковска", - сказал Продан во время пикета у здания Черновицкой ОГА.

Митингующие требовали разрешить посещение школ и детских садов в городе несмотря на определения его в "красную зону".

Кроме того мэр Черновцов заявил, что в ближайшее время созовет сессию горсовета, на которую будет вынесен вопрос работы учебных заведений.

"Обязательно на сессии Черновицкого городского совета, который, я думаю, что состоится в пятницу, будем принимать решение еще раз о том, чтобы все школы и садики заработали. Сейчас собираю согласительный совет", - добавил Продан.

Стоит отметить, что Черновцы уже пятый город на западе Украины, власти которого подают иск против Кабмина за, по их мнению, несправедливое карантинное зонирование. Ранее подобное решение приняли мэры Тернополя, Ивано-Франковска, Калуша и Коломыи.

Напомним, в "красной зоне", кроме ограничений "оранжевой зоны", накладывается запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.