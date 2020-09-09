Правительство обещает увеличить доплаты украинским врачам в среднем на 3 тысячи гривен и обустроить в больницах дополнительные места для больных коронавирусом.

Об этом на заседании Кабмина 9 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На эти цели (доплаты медикам - Ред.) направлены почти 6 миллиардов гривен, а непосредственно врачам будут увеличены доплаты на 3 тысячи гривен", - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что на внеочередном заседании правительства было принято решение о дополнительном обустройстве больниц в условиях эпидеми. В медучреждениях появятся дополнительные места для больных коронавирусом.

Напомним, в ВОЗ заявили, что медики могут предотвратить вторую волну Covid-19.

Ранее "Страна" писала о том, что медик скорой помощи из Черновцов подхватила коронавирус второй раз.