Депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Его могут наградить за усилия по разрешению продолжительных конфликтов между разными странами.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Так, норвежский политик направил письмо в Нобелевский комитет, где объяснил, почему американскому лидеру стоит вручить награду. "Я думаю, что он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на премию мира", - заявил он.

Политик добавил, что администрация американского президента сыграла ключевую роль в при выстраивании отношений израильской стороны и ОАЭ.

"Вероятно, другие страны региона пойдут по стопам Эмиратов, так что это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток превратится в регион сотрудничества и процветания", - добавил Тибринг-Гедде.

Отметим, что что Нобелевская премия мира - награда, которая ежегодно присуждается Нобелевским комитетом в Осло физлицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Она вручается с 1901 года.

Ранее мы писали, что в 2018 году президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Также сообщали, что Трамп расстроился, что он "спас Эфиопию", а Нобелевскую премию мира получил другой.