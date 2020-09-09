Семья из Беларуси прибыла на границу с Украиной и попросила о международной защите, пожаловавшись на притеснения со стороны властей.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Так, сообщается, что в пункт пропуска на украинско-белорусской границе в Черниговской области прибыли мужчина, женщина и их дети.

"Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране. По словам мужчины, из страны решили выехать, поскольку недавно против него было заведено надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством", - сказано в сообщении.

Белорусам разъяснили порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформили въезд в Украину в установленном порядке.

"В подразделение миграционной службы Украины направлено уведомление об обращении за защитой", - сказано в сообщении.

Всего, по данным пограничников, за последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины относительно получения защиты обратились 15 граждан Беларуси.

Напомним, белорусы могут въезжать в Украину, несмотря на закрытие границ для иностранцев до 28 сентября.

О том, как это сделать, рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.