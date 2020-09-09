В Украине начали продавать справки об отрицательном тесте ПЦР на коронавирус для возможности выехать за границу.

Об этом сообщил директор "Синэво" Николай Скавронский в комментарии "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день ПЦР-тесты делают как для выявления вируса, так и выполняя формальные требования для выезда заграницу или выхода из карантина. Что касается сдачи тестов для выезда за границу, то сейчас на рынке уже существует некоторая торговля справками "отрицательного результата ПЦР для выезда заграницу", - сказал он.

Как сообщил Скавронский, в данный момент "по таким схемам уже работают некоторые туроператоры, предлагая за условно небольшие деньги туристам оформление необходимой справки даже без сдачи анализа".

В то же время он допускает снижение спроса и цен на ПЦР-тесты.

"Как только будет внесено изменение в законодательство и ПЦР станет не единственным обязательным для постановки диагноза тестом, а, например, можно будет делать анализ на антиген к коронавирусу, цена на которые будет в разы ниже, это приведет к тому, что рынок ПЦР-анализов по завышенным ценам сразу упадет, так как ПЦР-тесты потеряют свою эксклюзивность", - прогнозирует Скавронский.

Отметим, что за предыдущую неделю в Украине провели 157,563 тыс. ПЦР-исследований, около 20% из них (30,47 тыс.) провели семь частных лабораторий. Стоимость ПЦР-тестов в лабораториях составляет 700-2,5 тыс. грн, в частности в МЛ "Дила" (Киев) – 1,8 тыс. грн, (2,5 тыс. грн при срочном выполнении), в "ДНК-Лаборатории" (Киев) – 700 грн, "Омега Киев" – 1,4 тыс. грн.

Напомним, как сообщили в Минздраве, к середине сентября в Украине будут ежедневно делать 30 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

Также, по словам министра здравоохранения Степанов, количество ПЦР-тестов на коронавирус в Украине за четыре месяца выросло в 100 раз.