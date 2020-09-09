По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, который вскоре он еще в начале своего первой каденции не позволил американскому финансисту Джорджу Соросу повлиять на ситуацию в республике. Также Лукашенко считает, что Запад хочет использовать Беларусь в качестве "трамплина" в Россию.

Об этом Лукашенко заявил в ходе интервью с российскими журналистами, передает БЕЛТА в среду, 9 сентября.

Так, по его словам, Западу необходима Россия, а не Беларусь, которая рассматривается в качестве "трамплина".

"Поэтому руководство России прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, положить Беларусь под Америку. Почему? Потому что санитарный кордон - 1 тыс. км", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси также рассказал о том, что когда он стал главой республики, ему удалось не позволить осуществить планы по созданию санитарного кордона в составе стран Прибалтики, Беларуси, Украины, который бы изолировал Россию от стран Запада.

"Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет. Я Сороса на порог не пустил. А вы с ним дружили. Я уже не говорю про Украину. Вы с ним дружили - те, кто возле Бориса Николаевича (Ельцина. - Прим. БЕЛТА) бегал. Не буду называть фамилии, вы их знаете, они и сейчас у вас там ходят. Спросите у Путина, сколько в правительстве и Кремле сидело ЦРУшников...", - поделился Лукашенко.

Напомним, недавно глава республики заявил, что Россия "рухнет" вслед за Беларусью.

Ранее Лукашенко говорил, что за протестами в республике, которые начались после выборов президента Беларуси, стоят американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии.