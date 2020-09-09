Во вторник, 8 сентября, Верховный суд остановил исполнение "Приватбанком" постановления о взыскании с него $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Верховного суда.

Так, сообщается, что Верховный суд открыл производство по кассационной жалобе Кабинета министров на определение Печерского райсуда Киева от февраля 2017 года об обязательстве "Приватбанка" обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов и одновременно остановил его исполнение до окончания кассационного производства по делу.

Также суд также учел, что определением Печерского райсуда города Киева от 2 сентября 2020 года определен порядок выполнения определения того же суда от 9 февраля 2017 года путем взыскания с ПриватБанка $347 млн в пользу компаний Суркисов.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление оффшорных компаний, которые принадлежат братьям Суркисам о порядке выполнения решения суда от 2017 года, которое обязывает национализированный "Приватбанк" обслуживать депозиты Суркисов, которые сгорели при национализации.

Задолженность по депозитам оценивают в $350 млн.