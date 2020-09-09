В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона для борьбы с киберпреступностью. В парламенте хотят узаконить использование электронных доказательств и обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете.

Соответствующий законопроект №4004 зарегистрирован в парламенте в первый день сентября.

Его автором выступил народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Монастырский. Его поддержали подписями нардепы "За будущее", "Доверия" и СН (всего 13 подписантов).

Так, законопроектом предлагается усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранительных органов и провайдеров при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещей и документов.

Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техническое обеспечение, необходимое для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абонента, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания.

Кроме этого законопроект дополнит перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создаст порядок специальной конфискации виртуальных активов.

В документе определено, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства. К электронным доказательствам могут принадлежать текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Также в документе отмечается, что сейчас специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя преимущественно через не урегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. В частности, по законопроекту виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, кто возвращаются владельцу (законному владельцу).

Ранее мы писали, что, Служба безопасности Украины в прошлом году нейтрализовала 480 кибератак на государственные органы и критическую инфраструктуру, а также прекратила функционирование более 1000 веб-узлов, которые использовались во вредоносных целях.

Также сообщали, что СБУ нашли хакерскую группировку и прекратила ее деятельность. Серверы хакеров использовались для кибератак на органы власти, а также на банки.