Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко извинилась за свое высказывание о "немытых" и "нечесаных" детях, которые живут в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Она признала, что неправильно сформулировала свою мысль и призвала украинские СМИ "отнестись к этому с пониманием".

Соответствующий пост нардеп опубликовала в своем Facebook в среду, 9 сентября.

"Считаю, что политики должны уметь признавать свои ошибки. Поэтому, хочу извиниться за свое высказывание в эфире одного из телеканалов о детях, живущих на линии разграничения на востоке Украины", - заявила нардеп.

По словам Янченко, она часто бывала на Донбассе в 2015-2016 годах, когда там "шли наиболее ожесточенные бои".

"Я неоднократно видела несчастных людей, которые действительно, целыми семьями, вместе с детьми, регулярно скрывались в подвалах или хранилищах, скрываясь от боевых действий. У этих детей гораздо сложнее судьба и жизнь. Именно это я имела в виду, когда я говорила о детях Донбасса, которые, к сожалению, за 6 лет войны не знают другого, чем жизнь в постоянной опасности", - добавила политик.

Она отметила, что сказанные ею слова в прямом эфире "уже не вернуть".

"Призываю украинские СМИ также отнестись к этому с пониманием, пожалуйста, не используйте мой некорректное высказывание для разжигания ненависти", - заявила Янченко.

Ранее "Страна" полностью приводила скандальное заявление Янченко, сделанное ею в эфире телеканала NewsOne вечером 8 сентября.

Напомним, недавно вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на реинтеграцию Донбасса уйдет 25 лет, в том числе и потому, что там "родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина".