Вице-премьер Алексей Резников заявил, что на сегодня около 500 тысяч человек, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица в Украине, на самом деле проживают на неподконтрольной территории и интересуют их только украинские пенсии.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью "Фактам".

Так, по его словам, из полутора миллионов зарегистрированных в Украине переселенцев около 500 тысяч человек де-факто прожвают на неподконтрольной территории Донбасса.

"Точно знаю, что около полумиллиона, давайте смотреть правде в глаза, живут по сей день на неподконтрольных территориях. В основном это пенсионеры. Я их не осуждаю ни в коем случае, поскольку понимаю, что им негде здесь жить, что кто-то никогда не бросит свой дом, свой огород, политый потом, своих родственников... Так что эта категория на самом деле не является ВПЛ. Юридически — да, практически же — нет. Мы закрываем на это глаза", - заявил Резников.

По его словам, он согласен, что государство должно платить пенсию всем своим пенсионерам, где бы они ни были.

"Но я сейчас вынужден исходить из данностей, которые есть, и вынужден их приоритезировать. Так вот, из полутора миллионов подшефных нашего министерства 500 тысяч живут в ОРДЛО и их интересует только пенсия", - сказал вице-премьер.

Впрочем, по его словам, для переселенцев обязанность подтверждать статус каждые 60 дней отложена до конца карантина. А после того как ограничения снимут, у людей со статусом ВПЛ будет 30 дней, чтобы приехать и провести верификацию.

Напомним, пенсионерам 75 и старше лет обещают платить надбавку к пенсии.

Также мы писали, что Комитет Рады рекомендовал предусмотреть компенсации украинцам при задержке пенсий и зарплат.