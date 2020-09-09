Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал свой полет на вертолете с автоматом в руках во время оппозиционной акции в Минске возле его резиденции 23 августа. По словам главы государства, он хотел лично увидеть, что происходит на митинге.

Об этом белорусский лидер рассказал в ходе интервью российским журналистам, передает БЕЛТА в среду, 9 сентября.

Президент заявил, что накануне этих событий в интернете и различных телеграм-каналах начали появляться сообщения в духе "Президент в Ростове", "Президент бежал", "Президент трус" и подобные. "Скажите, на моем месте, какие ваши действия?" - задал Лукашенко вопрос интервьюерам.

"Показал бы, что я на месте", - ответил один из журналистов.

"Я показал, что я на месте и не трус, не боюсь", - подчеркнул Александр.

По его словам, когда митингующие в одно 23 августа решили выдвинуться ко Дворцу Независимости, он решил, что непременно должен быть на месте.

"У меня во Дворце Независимости ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске, со всех камер. Вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу Независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали, и Дворец Независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах, буквально в двух километрах у меня вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, они побежали. Они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, что происходит. Но какая-то кучка боевиков осталась", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что он летел в сопровождении трех человек из службы безопасности. Кроме того, за ним "увязалось антитеррористическое подразделение", тоже "3-4 человека", а также его сын Николай.

"Я продемонстрировал что я здесь, что мои дети здесь, хотя мой пресс-секретарь (Наталья Эйсмонт - Ред.) бежала со мной, чтобы я не выходил - а вдруг снайпер?", - сказал президент Беларуси.

Ранее мы публиковали видео первого появления Лукашенко в военной форме с автоматом у своей резиденции.

Примечательно, что через неделю, 30 августа, на свое 66-летие, президент республики снова был замечен с автоматом у Дворца Независимости.