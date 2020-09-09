В Министерстве юстиции Грузии отреагировали на возможное возвращение на родину экс-президента страны Михаила Саакашвили. Глава ведомства Теа Цулукиани сказала, что "в тюрьме политика будут хорошо кормить".

Об этом Цулукиани заявила в эфире телеканала "Рустави 2".

Главе ведомства задали вопрос, будет ли Саакашвили комфортно в заключении, о котором ранее говорила Цулукиани.

"Сегодняшняя тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. В ней будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", - сказала она.

Также Цулукиани добавила, что экс-президент "не может вызвать волнений в Грузии ни из тюрьмы, ни за ее пределами".

Напомним, в конце августа стало известно, что Михаил Саакашвили, который на данный момент в Украине занимает должность главы исполкома национального совета реформ собирается вернуться в Грузию. Об этом ранее политик сообщил на странице в Фейсбук.

После этого источник из окружения бывшего президента Грузии подтвердил "Стране" намерения Саакашвили и пояснил, что решение связано с предстоящими парламентскими выборами на его родине.