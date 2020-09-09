Профессор кафедры географии Украины Киевского национального университета им. Шевченко Петр Масляк заявил, что хасиды являются "носителями коронавируса в Израиле", а евреи "считают украинцев дебилами и животными".

Соответствующий пост ученый выложил в Facebook, внимание на него обратил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

В частности, 31 августа Петр Масляк рассказал, как стал свидетелем того, как группа евреев без масок и без оплаты прошла в киевское метро. По его словам, он несколько раз видел, как в подобных случая украинцев "тянули в отделение".

"Разговаривал по этому поводу с евреями. Так они украинцев вообще считают дебилами и животными. Говорят: выбрать в Украине президентом этнического еврея могли только скоты. Может они правы? Евреи в Израиле никогда бы не выбрали президентом этнического украинца, потому что им не все равно", - цитирует профессора Долинский.

Также Масляк обвинил президента Зеленского в "гласной или негласной поддержке" хасидов.

"Хасиды, носители коронавируса в Израиле, имея гласную или негласную поддержку президента-еврея, едут в Украину, не обращая внимания на запреты властей "для дураков" и разносят эту заразу по всей стране. Теперь уже не только в Умани. И когда Украина вся вымрет, то нам и винить никого нельзя. Массовый дебилизм очень дорого стоит", - заявил Петр Масляк.

Отметим, что свой пост о хасидах профессор скрыл или удалил.

Напомним, в конце августа тернопольский депутат от партии Ляшко спел песню об убийстве евреев и русских.

Также мы писали о том, как в супермаркете "АТБ" в Умани напали на хасида и разбили ему нос.