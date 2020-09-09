Слияние Беларуси и России по итогам грядущей встречи президентов двух стран в Москве не планируется.

Об этом в среду, 9 сентября, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Конечно же, никаких слияний и поглощений быть не может, как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особено с учетом тех дней которые переживает Белоруссия. Наши отношения особого партнерства", - сказал Песков.

Напомним, Кремль анонсировал в ближайшие дни визит в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко. В российских СМИ, со ссылкой на источники, появилась информация, что встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным запланирована на 14 сентября. Примечательно, что за день до этого, в воскресенье, 13 сентября, оппозиция планирует выйти в городах республики на очередную акцию протеста.

Ранее мы писали, что Путин пригласил Лукашенко в Москву, поздравляя его с днем рождения 30 августа.