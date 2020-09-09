В Днепропетровской области накануне местных выборов сразу несколько человек сменили фамилию на "Филатов". Об этом сообщил в комментарии "Стране" мэр Днепра Борис Филатов.

Он подозревает, что сменили эти люди свои фамилии не просто так, а для участия в выборах мэра Днепра, чтоб стать "кандидатами-клонами" и отобрать у него голоса.

"У нас в области уже три Филатова, помимо меня. Один зарегистрировался в Соленом, второй - в Пятихатках, третий - еще в одном районе", - сказал "Стране" Борис Филатов.

По словам мэра, "двойников" регистрируют в нарушение процедуры. В ряде случаев полиция даже не проверяет "клона" на наличие судимости, а полиция вместе с ЗАГСами выдают им документы всего за один день, утверждает Филатов.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным опроса, на выборах мэра Днепра у Филатова почти 50%, а у кандидата от "Слуги народа" - 7%.

Также мы сообщали, что мэр Днепра Филатов предлагает назвать одну из улиц в городе именем Коломойского.