В "Слуге народа" очередной скандал, связанный с некорректными высказываниями депутатов.

В этот раз отличилась Галина Янченко, которая назвала детей, живущих на Донбассе, "немытыми и нечесаными".

Это вызвало бурную реакцию в соцсетях. Собрали мнения пользователей на очередной депутатский перл.

"Где-то немытые, где-то нечесанные". Что сказала Янченко

Галина Янченко - жена бывшего вице-губернатора Донецкой области Виктора Андрусива. Скандальное заявление она сделала в эфире телеканала Newsone, участвуя в программе "Свои".

Сначала депутат заявила, что жители украинских городов и населенных пунктов должны сами решать, как будут называться улицы и другие объекты. На вопрос ведущей, почему, в таком случае, в части регионов Донбасса не будут проводиться местные выборы, депутат ответила так:

"Вы мешаете две темы. Но, раз вы постоянно поднимаете тему и постоянно касаетесь Владимира Зеленского, я бы тоже хотела прокомментировать, как представительница его команды. У меня старший ребенок пошел в третий класс. Вы знаете о чем я думала весь день 1 сентября. Что этот год, он уникальный и он по-трагичному даже уникальный, потому что фактически в этом году в школу пошли дети, рожденные были в 2013-14 году. На Донбассе это дети, которые вот родились и они всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые, где-то нечесаные... на линии разграничения", - заявила нардеп.

На вопрос журналистки о том, почему на Донбассе "немытые и нечесаные" дети, Янченко ответила, что ее супруг (Виктор Андрусив - Ред.) в 2015-2016 годах был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации и она "объездила всю Донецкую область, все нулевки, все КПВВ и видела все лично".

Интересно, что заявление Галины перекликается с тем, что о детях Донбасса говорил экс-президент Петр Порошенко. "У нас дети пойдут в школы и детские садики, у них дети будут сидеть в подвалах", - описывал президент свою стратегию "выигрыша" Украины на Донбассе.

На следующий день, после бури в сети, Янченко извинилась и объяснила, что она не имела в виду ничего оскорбительного.

"Считаю, что политики должны уметь признавать свои ошибки. Поэтому, хочу извиниться за свое высказывание в эфире одного из телеканалов о детях, живущих на линии разграничения на востоке Украины.

Я часто бывала на Донбассе в период 2015-2016 годов, именно тогда шли наиболее ожесточенные бои. Я неоднократно видела несчастных людей, которые действительно, целыми семьями, вместе с детьми, регулярно скрывались в подвалах или хранилищах, скрываясь от боевых действий. У этих детей гораздо сложнее судьба и жизнь. Именно это я имела в виду, когда я говорила о детях Донбасса, которые, к сожалению, за 6 лет войны не знают другого, чем жизнь в постоянной опасности.

Понимаю, что слова, сказанные в эфире, уже не вернуть. Призываю украинские СМИ также отнестись к этому с пониманием, пожалуйста, не используйте мой некорректное высказывание для разжигания ненависти" - написала нардеп.

Скандал с "некачественными детьми"

Это не единственное скандальное высказывание депутатов "Слуги народа" о детях. Так, ранее глава комитета соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, прославившаяся перепиской в Раде о сексе на новом матрасе, заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Об этом она сказала во время публичной онлайн лекции в Киевской школе экономики.

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила народная избранница.

Она привела в пример Великобританию и Сингапур, где принимают суровые меры для борьбы с безработными.

"Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьера Сингапура - Ред.) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", - сказала Третьякова.

Она пояснила, что такими методами власти других стран "выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".

После скандала и предложений покинуть пост главы комитета, который должен заниматься защитой социально незащищенных украинцев, Третьякова заявила, что никуда не уйдет, а выпады в отношении нее - это буллинг.

Она добавила, что все имеют право на ошибку в публичных выступлениях и отметила, что "держится пока" только благодаря поддержке ее родных, президента Зеленского и друзей.

Позже во фракции "Слуга народа" принесли извинения за слова Галины Третьяковой.

"Элитная и почесанная". Реакция соцсетей

На слова Янченко отреагировала ведущая телеканала "112-Украина" Юлия Колтак, которая посоветовала ей покинуть Раду.

"Через минут двадцать Янченко извинилась. Но я, как выходец из Донбасса, которая, кстати, тоже заканчивала школу уже во время начала боевых действий в 2014 году, могу посоветовать немытой и нечесаной Янченко засунуть свои извинения в одно место и сложить депутатский мандат. Фу", - написала Колтак.

"Элитная нашлась. Эти дети лучше чем все, кто сидит по куполом на Грушевского" - отреагировал ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко написал, что вот это вот "немытые и нечесаные" - это и есть тот "город-сад", который президент Зеленский построил за год на Донбассе.

"Слуга" Янченко рассказала, что в этом году на Донбассе в школу впервые пойдут дети, которые не знают, что такое мир: "Это дети, которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, в войнушках, в подвалах. Где-то немытые, где-то нечесаные".

Всё по заветам Порошенко: "наши дети 1 сентября пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах". Зеленский всё продолжил. Вот это вот "немытые и нечесаные" — это и есть тот "город-сад", который он построил за год на Донбассе.

Вы всё ещё ждёте мир от Зеленского? От Зеленского, который за год, несмотря на кучу обещаний, не изменил к лучшему ничего даже на контролируемой части Донбасса? Посмотрите на его команду — с ними он к миру не придёт. Для них "там людей нет", есть только "немытые и нечесаные" дети" - поделился Скубченко.

Бывший депутат Александр Онищенко написал, что Галина Янченко после этих слов должна извиниться с трибуны парламента.

"Слуга народа" Галина Янченко в программе "Противостояние" на канале NewsOne назвала детей на Донбассе немытыми и нечесаными. А братоубийственную войну, что длится уже семь лет, именует "войнушкой". Надеюсь, девушка не выражает позицию всей партии.

Сломалась риторика мира. На Донбассе гибнут дети. Считаю, госпожа Янченко должна извиниться с трибуны парламента. А руководство партии должен обязательно отреагировать на такие слова в эфире. Чтобы рейтинг окончательно не рухнул", - написал Онищенко.

Журналист Елена Скидан предложила "сходить в сад" всей "моноущербной бригаде".

"Помытая и почесанная "слуга" Янченко назвала несовершеннолетних граждан Украины

"грязными и нечесаными детьми Донбасса":

"Цього року в школу пішли діти, які народжені були в 2013-14 році. На ДАнбасі це діти, які народилися і вони все життя живуть в обстрілах, вАйнушках, пАдвалах, десь немиті, десь нечосані...".

Идите в сад и быстро всей своей моноущербной бригадой, и не попадайтесь больше" - написала Скидан.