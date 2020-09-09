Первый заместитель Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков выступает за создание единого органа по расследованию наиболее сложных преступлений. В частности, речь идет о таких злодеяниях, как коррупционные, совершенные сотрудниками правоохранительных органов и организованными преступными группами (ОПГ).

Об этом он заявил в интервью "Украинским новостям" в среду, 9 сентября.

"Я думаю, что рано или поздно к этому придут. Но не подчинить (Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) к ГБР), а скорее один орган должен заниматься расследованием наиболее сложных преступлений. Я бы сюда отнес - коррупционные, совершенные сотрудниками правоохранительных органов и совершенные ОПГ. Я предполагаю, что рано или поздно такой орган будет создан, потому что вот эти перетягивания канатов и конкуренция за уголовные производства приводит к трате в пустую значительного ресурса правоохранительных органов", - сказал Бабиков.

При этом, по его словам, в то же время возникнет вопрос существования Высшего антикоррупционного суда и САП, которые четко привязаны к НАБУ.

Ранее мы писали, что более 77% украинцев не доверяют судебной системе, 71% - не испытывают доверия к НАБУ.

Также сообщали, что НАБУ возглавило антирейтинг недоверия среди государственных институций.