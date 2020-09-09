Решение сменить главу КГБ было принято президентом Беларуси Александром Лукашенко из-за истории с задержанием "вагнеровцев" под Минском перед выборами главы республики.

Об этом в среду, 9 сентября, сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Лукашенко, передает ТАСС.

"Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание "вагнеровцев") лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал "да", - рассказал Бабаян.

"Он очень долго говорил на эту тему. Смысл такой, ему поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Следующая история, ему докладывают о том, что они разместились в гостинице. Потом ему докладывают о том, что они переезжают в пансионат.

Он задает вопрос своим руководителям спецслужб: как вы думаете, вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Руководитель КГБ ему сказал: к сожалению, мы не гарантируем, что мы сможем отслеживать действия этого отряда. После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Их задержали. Начали выяснять, кто, зачем и почему.

Украина параллельно с этим стала требовать выдачи этих людей. И я, говорит, обратился тогда и к Украине, и к России, что пришлите прокуроров и садитесь за один стол с моим прокурором, попробуйте разобраться во всей этой истории, потому что нет понимания окончательного, что это за люди", - добавил журналист.

Также по словам журналиста, Лукашенко заявил, что не выдал бы наемников Украине даже при соответствующем запросе властей.

"И тут я ему (Лукашенко - Ред.) задаю вопрос, я говорю: "Александр Григорьевич, а если бы приехал, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги", - то есть я подразумевал (выдачу - Ред.), - на это он сказал: "Нет, я бы все равно несмотря ни на что спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, и если бы они сказали, что хотят уехать в Россию, я бы отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию", - добавил Бабаян.

Он также привел слова президента Беларуси о том, что генпрокуроры России и Украины не приехали в республику, несмотря на соответствующее приглашение.

"И тогда я отправил своего сына (Виктора Лукашенко - Ред.), который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми (задержанными наемниками - Ред.) и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", - передал слова президента Бабаян.

Напомним, в конце июля под Минском были задержаны 33 наемника. В Беларуси заявили, что боевики работали на ЧВК "Вагнера" и прибыли на территорию республики для дестабилизации обстановки перед выборами президента.

В свою очередь Офис генпрокурора Украины направил белорусским коллегам обращение по поводу выдачи 28 наемников, так как они подозреваются в незаконном участии в военных действиях на Донбассе. Однако уже 14 августа Беларусь передала задержанных Российской Федерации.

Позже в деле о задержании 33 россиян под Минском заговорили об украинском следе, в чем подробно разбиралась "Страна".