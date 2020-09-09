Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" подали в Госбюро расследований и прокуратуру заявление на тех, кто допустил нарушения и лишил права голоса на местных выборах жителей некоторых подконтрольных Киеву населенных пунктов Донбасса.

Об этом со ссылкой на сопредседателя "Оппоплатформы" Юрия Бойко сообщает пресс-служба политсилы.

"С парламентской трибуны мы озвучили наше требование к президенту, чтобы он вмешался как гарант Конституции и обеспечил людям конституционное право голосовать на местных выборах. Мы уже подали в ГБР и прокуратуру заявления на тех руководителей, которые допустили нарушения и лишили права голоса полмиллиона граждан. Мы будем бороться за права жителей Донбасса, потому что без борьбы не будет победы", - заявил Бойко.

"Страна" ранее писала, что на данный момент принято решение, что выборов не будет в 10 объединенных громадах Донецкой и 8 громадах Луганской областей, подконтрольных Украины. Мы разбирались, как и зачем ЦИК через подлог отменила выборы на Донбассе.

Также мы писали, что, по мнению Юрия Бойко, власть отменила местные выборы на Донбассе из-за боязни разгрома.