Кабинет Министров проведет заседание в среду, 9 сентября. На повестке дня президентские стипендии для спортсменов и тренеров, единоразовая помощь семьям погибших участников АТО, упрощение визового режима с Алижиром, добровольные взносы Украины в международные организации. Следующие заседания правительства могут пройти в режиме онлайн.

О заседании сообщает пресс-служба правительства.

Его можно будет посмотреть в режиме онлайн на официальном YouTube-канале Кабмина

Заседание продлится с 13:30 до 14:30 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

На повестку среды Кабинет Министров вынес:

План приоритетных действий на 2020 год.

Выделение Министерству по делам ветеранов 13,28 млн гривен на единоразовую помощь членам семей погибших участников антитеррористической операции (АТО), а также участникам АТО, получившим инвалидность вследствие ранений.

4 проекта указов Президента о президентских стипендиях выдающимся спортсменам по неолимпийским видам спорта и их тренерам и выдающимся спортсменам по олимпийским видам спорта и их тренерам, а также о назначении госстипендий выдающимся деятелям физической культуры, спорта и информационной сферы.

Ежеквартальное проведение госфинаудита.

Перечень необходимой для размещения в документах о высшем образовании информации.

Кроме того, Кабмин намерен создать Совет по национальной инфраструктуре геопространственных данных, утвердить осуществление добровольного взноса Украины в Организации американских государств в размере 10 тыс. долларов, одобрить соглашение с правительством Алжира о совместной отмене визовых требований к владельцам дипломатических и служебных паспортов, и передать недвижимое военное имущество в с. Набережное Беляевского района Одесской области в сферу управления Министерства внутренних дел и государственное предприятие "Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей" к сфере управления Фонда государственного имущества.

Следующие заседания правительства могут пройти уже по сети. В регламент Кабмина внесли порядок проведения заседаний онлайн. Это позволит правительству работать непрерывно даже в период карантина. Теперь согласно параграфу 26-1 премьер-министр принимает решение о проведении заседания правительства в режиме видеоконференции (онлайн-заседание) или об участии члена правительства в таком режиме в заседании.

Ранее "Страна" писала о том, какие кадровые перестановки готовятся во власти.

До этого Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин намерен достичь 7% ставки для кредитов в гривне.