В Киеве растет количество больных Covid-19. По состоянию на утро среды, 9 сентября, в столице еще 310 человек заразились коронавирусом, что на 75 больше, чем в предыдущий день. Среди заболевших 13 медработников.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале.

Сегодня в столице 15 821 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Среди новых заболевших:

167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

122 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет;

восемь девочек от двух до 17 лет;

13 мальчиков от одного до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 53, в Подольском - 42, Днепровском - 40 случаев.

Кличко добавил, что за прошедшие сутки выздоровело от коронавируса 84 человека. Всего болезнь преодолели 4 910 жителей Киева. Умерли за сутки четверо человек. Всего, с начала пандемии, вирус унес жизнь 250 киевлян.

За сутки были госпитализированы 43 человека, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. По данным столичного мэра, сегодня в киевских медучреждений лечатся 913 больных коронавирус, из них 23 ребенка. 158 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 216 - получают кислородную поддержку. 18 заболевших в столице - под аппаратами ИВЛ. Еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Напомним, в Украине за сутки заразились еще 2 551 человек. Общее число выявленных случаев Covid-19 выросло до 143 030.

Также мы писали, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Кабмин может ввести режим "красной" зоны карантина для всей Украины.