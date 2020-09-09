Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не проведет заседания, посвященные обострению обстановки в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, из-за введения режима самоизоляции.

Об этом в среду, 9 сентября, информирует пресс-служба комитета.

"Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, проведение которых запланировано на 9 сентября 2020 и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением в Комитете режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

В то же время, провести заседания в онлайне также не получится, потому что на них будет рассматриваться информация с грифом "секретно.

На заседаниях планировалось обсудить обострение ситуации на Донбассе, в частности, нарушение перемирия и гибель украинского военного. Также перед депутатами должен был выступить министр обороны Украины Андрей Таран.

Напомним, ранее глава "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским позициям в понедельник, 7 сентября. Лидер сепаратистов мотивирует свое решение тем, что силы ООС якобы обустроили оборонительное сооружение в поселке Шумы Донецкой области. Однако ОБСЕ новых сооружений в этом регионе не заметила. Выполнение приказа Пушилина сначала перенесли на, сегодня, 9 сентября, а позже - на неопределенную дату.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 6 сентября, в районе дислокации Объединенных сил в Луганской области в результате обстрела со стороны сепаратистов погиб украинский военный. Это первая потеря в рядах военнослужащих Объединенных сил с момента начала перемирия на Донбассе.