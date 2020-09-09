Евросоюз на полгода продлил персональные санкции, введенные против России из-за аннексии Крыма.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление 6-месячных санкций в отношении 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины, скоро около 15 человек и несколько организаций будут добавлены в этот список за строительство российского Керченского моста", - написал Йозвяк.

Напомним, этим летом Евросоюз на полгода продлил экономические антироссийские санкции, введенные из-за Украины.

Также мы писали, что к антироссийским санкциям ЕС, введенным из-за аннексии Крыма, Черногория и Албания, Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.