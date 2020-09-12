Намеченные на 3 ноября президентские выборы в США могут пойти по непредсказуемому сценарию, когда проигравшая сторона не признает результатов выборов.

И эксперты уже рисуют возможные сценарии последствий - от двоевластия до майдана со стычками, гражданского конфликта и даже сепаратизма с отделением штатов.

По соцопросам, разрыв между президентом Трампом и его оппонентом Байденом (который пока лидирует) сокращается на фоне восстанавливающейся после пика эпидемии экономики и общей усталости американцев от волны летних антирасистских протестов, а действующий президент для части из них олицетворяет порядок.

Шансы, что соперники наберут примерно одинаковое количество голосов, растут, и в лагере демократов уже намекают на то, что они не примут победу Трампа. Его бывшая оппонентка Хиллари Клинтон в эфире телеканала Showtime прямо посоветовала Байдену не соглашаться с проигрышем сразу, так как ситуация с подсчетом голосов может затянуться.

Эксперты не исключают, что оба кандидата объявят о своей победе.

Разбирались, что в таком случае может ждать Америку.

"Делигитимизация выборов"

В том, что Байден не признает результаты выборов в случае поражения, уверены 28% его избирателей и 41% Трампа, свидетельствует опрос Opinium Research, опубликованный изданием Guardian. В случае же если Байдена объявят победителем, то 47% американцев, согласно этому опросу, полагают, что уже не согласится Трамп.

Аналитическая компания, работающая на штаб Байдена, Hawkfish, призывает готовиться к вероятности "делигитимизации выборов" уже сейчас, ибо это, по их мнению, является практически неизбежным сценарием развития событий.

"К сценарию, что победителя не объявят сразу после выборов, готовятся в обоих штабах кандидатов. Кроме того, из-за эпидемии голосование может частично пройти по почте (на чем настаивают демократы, но против Трамп, настаивая, что эта процедура непрозрачна, а бюллетени считают долго). Не исключено, что с обеих сторон будут звучать обвинения в фальсификациях. Возможны несколько сценариев. По одному, конфликт перейдет в правовое поле, в суд, и насколько затянется противостояние, неизвестно. Другой сценарий - радикальный. В случае проигрыша Байдена возможна волна протестов его сторонников. Это может быть масштабный бунт, ведь обстановка в стране и так накалена бунтами активистов Black lives matters ("Черные жизни имеют значение"), среди которых много фанатов демократов. Учитывая, что во время эпидемии возросли продажи стрелкового оружия, и на руках у американцев миллионы автоматов и ружей, ситуация может взорваться, породить хаос и парализовать органы власти", - говорит "Стране" вашингтонский политолог Питер Стоун.

Еще один возможный финал, который прогнозирует британская Times, грозит сепаратизмом - угрозой отделения части "демократических" штатов в случае победы Трампа.

Как пишет издание, "в ходе предвыборной "штабной игры" Демократической партии, проведенной на фоне опасений поствыборного хаоса, три штата пригрозили отделиться, а просьбы помочь определить победителя выборов были обращены к армии США".

Также демократы, как и на прошлых выборах, уже заговорили о "российском вмешательстве в выборы", из-за которого, как они уверяют, они могут проиграть выборы. Впрочем, расследование о прошлом якобы вмешательстве Кремля, которое помогло Трампу выиграть четыре года назад, развалилось.

Почтовый "сюрприз"

С другой стороны, по словам экспертов, разговоры о непризнании выборов могут мобилизовать электорат с обеих сторон.

"Голосовать будут те, кто не собирался, и это может изменить картину выборов, результат может быть непредсказуемым (например, разрыв больший, чем ожидалось, что минимизирует возможное непризнание). Нынешняя ситуация показывает, что у Трампа остаются шансы на победу, но демократы, очевидно, попытаются ее "пересмотреть" с помощью почтовых бюллетеней", - говорит Стоун.

Есть мнение, что первые результаты выборов в "колеблющихся" штатах принесут больше голосов Трампу, который объявит о своей победе.

Однако свои коррективы могут внести результаты голосования по почте (который станут известные позже), так как среди тех, кто собирается голосовать дистанционно, большинство - сторонники демократов.

Раньше голосование по почте было исключением, однако из-за эпидемии голосующих дистанционно может стать в разы больше. И тогда может начаться спор о том, кто победил.

На этом фоне после выборов, считают эксперты, в США возможна резкая дестабилизация, если проигравшая сторона таки не признает поражения в случае минимального разрыва.

Похожая ситуация была 20 лет назад, когда Буш победил Гора с перевесом всего в пару сотен голосов. Исход выборов тогда был решен в Верховном суде - победителем признали Буша.

"Однако сейчас ситуация иная - общество расколото и взбудоражено протестами, которые в любой момент могут вновь вспыхнуть. И выборы могут стать спусковым крючком для крупного бунта с беспорядками", - полагает Стоун.

В то же время в новейшей истории Штатов не было прецедента, чтобы результаты выборов не были признаны.

А в истории Америки, говорит Стоун, такое было лишь когда в 1860 году демократы (в то время партия рабовладельцев) не признали победу республиканца Авраама Линкольна, после чего началась гражданская война Севера и Юга.

"В любом случае политические институты США и само государство столкнулось с первым кризисом, наверное, самым крупным за последнее столетие. Эпидемия коронавируса, рост безработицы и беспорядки обострили противостояние в обществе, а выборы могут его лишь усилить", - считает эксперт.