Кремль анонсировал в ближайшие дни визит в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко. В российских СМИ, со ссылкой на источники, появилась информация, что встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным запланирована на 14 сентября.

"Она (подготовка визита Лукашенко - Ред.) находится в активной стадии. В целом действительно его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем",- спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга, не уточнив дату визита.

Телеграм-канал "Политика Страны" обратил внимание на то, что озвученная источниками дата переговоров Лукашенко и Путина выпадает на понедельник - на следующий день после митинга белорусской оппозиции, которые проходят по воскресеньям.

"14 сентября - это понедельник. Интересно какая будет повестка в связи с этим воскресного митинга оппозиции?" - говорится в сообщении.

Раннее "Страна" писала о том, что Лукашенко передал главе ФСБ запись перехваченного разговора о Навальном и пообещал ее продолжение.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил, что если "рухнет" Беларусь, то следующей будет Россия.