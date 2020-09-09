За вторник, 8 сентября, в вооруженных силах Украины зафиксировали новый антирекорд заболеваемости Covid-19. Болезнь выявили у 68 человек. Предыдущий рекорд, 37 случаев за день, фиксировали в воскресенье, 6 сентября. Всего в Украине за сутки коронавирусную болезнь подтвердили у еще 2 551 человека.

Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в Facebook

"За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19".

Из них на лечении в медучреждениях находится 9 человек. Другие 59 больных лечатся дома под наблюдением медиков. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего по состоянию на 10:00 9 сентября в ВСУ Covid-19 болеет 650 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1389 человек, летальных исходов - 6.

Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 534 человека". - пишут представители ведомства.

Скриншот с официальной страницы Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Facebook

Напомним, на данный момент Covid-19 в мире заразилось больше 27 миллионов человек. Несмотря на ухудшение эпидемиологической картины в Украине, государство решило не покупать российскую вакцину от коронавируса.